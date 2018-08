Diese Ausstellung zeigt Gemeinsamkeiten zwischen Damaskus und Mitteldeutschland

Gemeinsam wurden die Bilder und Texte der Künstler in einem Konzept in verschiedene Themenfelder sortiert und angeordnet. Die Ausstellung zeigt Portraits , berühmte Bauten und Landschaften zum Thema "Unterwegs sein". Die Fotografen aus Syrien, Venezuela und Deutschland sprechen mit ihren Bildern jedoch auch verschiedene gesellschaftliche Themen an. Einer der Künstler vergleicht dabei auf seinen Bildern Menschen und Orte seiner Heimatstadt Damaskus mit Orten und Menschen in Mitteldeutschland und entdeckt dort interessante Vergleichbarkeiten.