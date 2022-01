Diese Corona-Regeln gelten ab dem 14. Januar in Sachsen

Laut Ministerpräsident Michael Kretschmer gehe es nun um die Verhältnismäßigkeit. Aktuell ist in Sachsen der Schwellenwert für die Überlastungsstufe in den Krankenhäusern unterschritten. Dieser Wert ist für alle Lockerungen maßgebend. Wird der Schwellenwert drei Tage hintereinander unterschritten, treten am übernächsten Tag Lockerungen in Kraft. Der Wert liegt bei mehr als 1.300 Betten auf Normal- oder 420 Betten auf Intensivstationen für Covid-19-Patienten. Am Freitag waren auf Sachsens Normalstationen 928 Betten belegt und auf den Intensivstationen 383. Die neue Corona-Notfall-Verordnung soll am Mittwoch beschlossen werden. In Kraft treten soll sie dann ab dem 14. Januar 2022.

Ein Überblick über die neuen Corona-Regeln

2G Plus

Mit dem 2G Plus Konzept sollen viele Bereiche in Sachsen wieder öffnen können. Bei diesem Modell erhalten Geimpfte und Genesene Zutritt, die zusätzlich einen negativen tagesaktuellen Test vorweisen können. Menschen, die eine Booster-Impfung erhalten haben, brauchen keinen Test. Außerdem brauchen Personen keinen Test, die unter 18 Jahre alt sind oder erst vor drei Monaten genesen oder doppelt geimpft worden sind.

Hotspot-Regelung

In Sachsen ist eine Hotspot-Regelung vorgesehen. Großstädte oder Landkreise, die eine hohe Inzidenz haben, müssen in einen Teil-Lockdown gehen. Hier gilt eine Inzidenz von 1.500 als Grenzwert.

Kontaktbeschränkungen

Die aktuellen Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen. Unter den Ungeimpften darf sich ein Haushalt weiterhin mit einer weiteren Person treffen. Geimpfte Personen und Genesene dürfen sich maximal in Gruppen mit bis zu 10 Personen treffen.

Einzelhandel

Auch hier bleiben die aktuellen Regeln bestehen. Nur Geimpfte und Genesene dürfen Geschäfte des Einzelhandels nutzen, das gilt nicht für Geschäfte der Grundversorgung.

FFP2-Masken

Das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt bestehen.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen

Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Theater oder Kinos dürfen unter Anwendung des 2G-Plus-Konzeptes öffnen. Die Säle dürfen außerdem nur zur Hälfte belegt werden. Über eine maximale Besucheranzahl wird noch diskutiert.

Auch Museen, Archive, Gedenkstätten und Ausstellungen dürfen unter Anwendung des 2G Plus Modells öffnen. Auch hier wird die Personenanzahl begrenzt. Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen können ebenfalls mit 2G Plus öffnen.

Clubs, Bars und Diskotheken bleiben geschlossen. Großveranstaltungen, Feste und Veranstaltungen dürfen weiterhin nicht stattfinden.

Sport

Sportanlagen und Fitnessstudios dürfen wieder öffnen. In Inneneinrichtungen gilt das 2G Plus Konzept. In Außenbereichen gilt 2G. Auch Sportveranstaltungen sollen unter Auflagen und 2G Plus wieder stattfinden können.

Schulen und Kitas

Unter den aktuell geltenden Corona-Regeln soll der Betrieb von Schulen und Kitas weitergeführt werden. Das heißt, u.a. müssen drei wöchentliche Tests durchgeführt werden. Im Schulgebäude gilt Maskenpflicht und ab der fünften Klasse gilt diese auch im Unterricht.

Gastronomie

Auch hier gilt das 2G Plus Modell. Die eingeschränkten Öffnungszeiten werden verlängert. Bis 22 Uhr dürfen Wirte nun öffnen.

Dienstleistungen

Geimpfte und Genesene dürfen körpernahe Dienstleistungen wieder in Anspruch nehmen. Darunter zählt z.B. der Besuch des Kosmetikstudios. Beim Friseur gilt 3G in Kombination mit einem negativen Corona-Test.

Tourismus

Touristische Übernachtungen in Sachsen sind wieder möglich. Hier gilt das 2 G Plus Modell.

Versammlungen

Solange die Überlastungsstufe unterschritten ist, können Versammlungen und Demonstrationen mit bis zu 1.000 Teilnehmern stattfinden. Abstandsgebote und Maskenpflicht bleiben bestehen.

Weitere Informationen erfährst du im Video.