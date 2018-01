Diese Infos warten am Tag der Bildung auf dich

Chemnitz – Am Samstag findet der Tag der Bildung in Chemnitz statt. Wir haben uns vorab mit den Veranstaltern HWK, IHK und Arbeitsagentur unterhalten, was es da genau zu erleben gibt.

Am 27. Januar von 10 bis 15 Uhr öffnen sich bereits zum 13. Mal die Türen zum gemeinsamen Tag der Bildung von Agentur für Arbeit Chemnitz, Handwerkskammer Chemnitz und IHK Chemnitz.

Programm zum Tag der Bildung 2018:

Bei der Handwerkskammer Chemnitz (HWK) in der Limbacher Straße 195 gibt es Handwerk zum anfassen und ausprobieren, weiß Robert Schimke, Pressesprecher der HWK. Über 100 Unternehmen und 500 freie Lehrstellen in und um Chemnitz warten auf Auszubildende.

Das sind die Angebote speziell zum Tag der Bildung bei der HWK:

Handwerk zum Anfassen und Ausprobieren

Boxenstopp

Bewerbungswerkstatt

Handwerk zum Mitmachen

It´s Girls time

Für immer schön

Du und dein Holz

Meister statt Master

Gabriele Hecker, Geschäftsführerin Bildung Region Chemnitz, weiß, welche Angebote in den Räumen der Industrie- und Handelskammer Chemnitz (IHK) in der Straße der Nationen 25 auf die Besucher warten:

zahlreiche offene Lehrstellen in der IHK-Lehrstellenbörse (oder auch bundesweit)

unseren neuen Ausbildungsatlas 2018 gedruckt und im Netz

Infos zu traditionellen und neuen Ausbildungsberufen von Beratern der IHK

Offerten für Ausbildungsplätze von über 70 anwesenden Unternehmen der Region

Neuigkeiten über Praxisorientierte Studiengänge in der Region

Experimente in der Metall- und Elektroprobierwerkstatt und …

Bei den Experten der Agentur für Arbeit in der Heinrich-Lorenz-Straße 25 wird Lehrstellenvermittlung und Berufsberatung angeboten. Heiko Wendrock, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Chemnitz, spricht mit uns über den Bewerbungscheck und dem Lehrstellenvermittlungsservice im Berufsinformationszentrum (BIZ). Die Auswahl freier Ausbildungsplätze ist groß – egal, in welche Fachrichtung es später mal gehen soll.

Weitere Angebote bei der Agentur für Arbeit:

Ausbildungstruck

Bewerbungscheck

Haus der Jugend Chemnitz

Berufe-Activity

Apps

Jugendmigrationsdienst

Weitere Informationen unter: www.tagderbildung.de