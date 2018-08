Diese Pläne hat die Stadt für die Westseite des Hauptbahnhofes

Das etwa zwölf Hekta große Areal westlich des Hauptbahnhofs liegt seit Jahren brach. Die Stadt und der Investor stellten am Dienstag den Bebauungsplan vor. "Mit diesem neuen Projekt wächst die Innenstadt wieder ein Stück weiter an den Hauptbahnhof heran. Auf der Fläche westlich des Bahnhofs entstehen hier 650 attraktive Wohnungen inmitten der Stadt; ebenso geplant sind ein Gymnasium sowie eine Sporthalle mit den dazugehörigen Freiflächen und eine Kita. Wo andere Städte in die Fläche ausfransen, hat Leipzig die einmalige Chance, aus der Mitte heraus zu wachsen und den urbanen Raum neu zu gestalten.

Neuer Stadtteil soll besonders grün werden