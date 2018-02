Diese Veranstaltungen finden am 13. Februar in Dresden statt

Seit 2010 verbindet die Menschenkette Dresdner symbolisch und ganz direkt. Dresdens Oberbürgermeister fordert deswegen aller Dresdner zur Teilnahme an der Menschenkette auf. Auftakt ist 17 Uhr an der Goldenen Pforte des Rathauses mit den Ansprachen von Dirk Hilbert und dem Rektor der TU Dresden Prof. Müller-Steinhagen. Die Generationen übergeben sich mit der Vergangenheit auch die Verantwortung für die Zukunft, so der Standpunkt der Landeshauptstadt. Deshalb sollen Bürgerbegegnungen und Diskussionen zu verstehen helfen. So sollen sich in diesem Jahr vor allem auch Jugendliche mit dem Thema Krieg, und dessen Konsequenzen näher beschäftigen.