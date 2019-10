Spielen und Toben ohne Grenzen: Die "Arche Noah" in Halle ist der größte Indoorspielplatz Mitteldeutschlands und lädt mit seinen Attraktionen junge und alte Besucher an. Seit der Eröffnung im Jahr 2006 zählt die Arche Noah schon mehr als 700.000 Besucher. Und auch aus Leipzig kommen immer mehr Familien in das Spielparadies, wie etwa Familie Hanitzsch.