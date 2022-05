Diesel-Abgas-Verfahren und Pandemie belasten Sachsens Gerichte

Insgesamt wurden beim OLG 966 sonstige Neuzugänge registriert, vor allem Beschwerden in Kosten- und Nachlasssachen oder gegen einstweilige Verfügungen. Zudem sind 19 Entschädigungsklagen wegen überlanger Gerichts- und Ermittlungsverfahren anhängig und drei Musterfeststellungsklagen eingegangen. Beschwerden in Familiensachen gingen um rund 2,3 Prozent zurück, die Zahl der Revisionen sank um knapp 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr - laut OLG wegen pandemiebedingter Effekte in den Vorinstanzen. Während an Land- und Amtsgerichten etwa zehn Prozent weniger Zivilsachen eingingen, waren es beim OLG insgesamt gut neun Prozent mehr.