Dieser Mann verlost seinen Burgerladen für einen Euro

Leipzig - In Leipzig poppen sie in den letzten Jahren an allen Ecken auf und liegen in Sachen Gastronomie nach wie vor total im Trend: Burgerrestaurants. Dieser Mann will seins jetzt aber wieder loswerden. René Teuber verlost seinen Laden "burgerme" auf der Zschocherschen Straße in der Nähe vom Adler. Und das für gerade Mal EINEN Euro.