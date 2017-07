Dieses Dresdner Paar feiert Traumhochzeit in der Frauenkirche

Dresden - Am Montag war der 17.07.2017 – ein beliebtes Hochzeitsdatum. Das Standesamt Goetheallee hat extra eine Ausnahme gemacht und am sonst freien Montag 15 Paare in der Landeshauptstadt getraut. Auch in der Dresdner Frauenkirche können sich Verliebte das Ja-Wort geben. Im Rahmen unserer Sommertour hat Natascha Hofmann zwei Menschen bei ihrem schönsten Tag begleitet.