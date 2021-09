Diesjähriges Lichtfest mit neuem Konzept

Unter dem Leitgedanken "Das Licht breitet sich in der Stadt aus" wird dem Tag der Friedlichen Revolution 1989 gedacht. Passend dazu steht das diesjährige Friedensgebet in der Nikolaikirche unter dem Motto "Demokratie, die weitergeht". Die traditionelle Rede in Gedenken an die friedlichen Demonstrationen gegen den SED-Staat wird Dr. Vitali Klitschko, Bürgermeister der Stadt Kiew, halten.