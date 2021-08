Digital und flexibel – neue Kfz-Versicherungen im Check

Unterschiede zur klassischen Autoversicherung

Da die Folgen eines Unfalls oftmals mit einer Unmenge von Bürokratie verbunden sind, haben sich in den letzten Jahren immer mehr auch die digitalen Versicherungen auf dem Versicherungssektor durchgesetzt. Diese werden oftmals von traditionellen Versicherern und deren jahrelanger Expertise unterstützt und verfügen zudem noch über ein moderneres Angebot. So müssen bei einer Schadensmeldung keine zahlreichen Bilder und Dokumente per Post an den Versicherer geschickt werden, um später über Telefon oder im Gespräch vor Ort alle Details zu klären.

Stattdessen kann die Schadensmeldung digital durchgeführt werden. Unfallfotos vom Smartphone können so ohne Probleme digital hochgeladen werden. Dieser Ablauf ist nicht nur bequemer, er geht meist auch weitaus schneller und unkomplizierter. Dies ist besonders von Vorteil, wenn man sich zum Beispiel gerade aufgrund eines Urlaubs im Ausland aufhält. Bei einem klassischen Versicherer müsste der Urlaub wahrscheinlich vorzeitig abgebrochen werden, um zu Hause alle benötigten Dokumente herauszusuchen und dann per Post mitsamt Beweismitteln zu verschicken. Bei einer digitalen Versicherung kann in solchen Fällen auch bequem vom Ausland aus agiert werden.

Digitale Autoversicherungen haben oft auch Zusatzangebote, die bei klassischen Versicherungen nicht verfügbar sind. Dazu gehört, dass oftmals monatlich gekündigt werden kann. Digitale Versicherungen sind zudem oftmals billiger als klassische Versicherungen.