Digital unterwegs

Jetzt gibt es die aktuellen Mitteilungen in der CVAG-App. Damit kann sich jeder via Pushnachrichten über spontane Abweichungen im Fahrplan informieren. Die App hat auch noch weitere Funktionen. Mit Ortungsdienst oder durch das Eintragen der Haltestellen gibt sie Auskunft über den nächsten Bus oder die nächste Straßenbahn, die in der Nähe abfährt. Diese Auskunft funktioniert auch für das gesamte VMS-Gebiet. Mit der Umgebungskarte lassen sich alle Haltestellen in der Stadt finden, auch mittels Navigation. In den "Baumaßnahmen" werden alle Fahrplanänderungen, die durch Baustellen entstehen angezeigt.