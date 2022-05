Digitaler Freizeitspaß inklusive Gehirnjogging

Ziel des Spiels ist es, einen möglichst hohen Score zu erreichen. Der Score steigt, je länger die Schlange wird. Dieses einfache Spiel gilt als Geschicklichkeitsspiel und trainiert die Konzentrationsfähigkeit. Durch das leicht verständliche und unkomplizierte Spielprinzip kann es immer und überall so lange wie gewünscht gespielt werden.

Zusätzlich kann bei dem Spiel zwischen verschiedenen Spielmodi ausgewählt werden: ganz klassisch, wie oben beschrieben, als auch in der Abenteuer-Version, in der man bestimmte Aufgaben meistern muss und besondere Items einsammeln soll.

Sudoku - für die Knobelfreunde

Wer sich gerne an kniffligen Aufgaben versucht, ist beim Sudoku genau richtig. Auch dieses Spiel, das im 20. Jahrhundert erfunden wurde, gibt es mittlerweile als Online-Spiel. Das Prinzip des Spiels ist ebenfalls nicht schwer, sobald man es begriffen hat: Ein Spielfeld wird in 9 Felder unterteilt, die wiederum in 9 Kästchen geteilt werden. Ziel ist es, sowohl in allen Feldern, als auch in den Feld übergreifenden Reihen und Spalten jeweils genau einmal die Zahlen 1-9 stehen zu haben. Vor Spielbeginn sind einige Zahlen vorgegeben. Beim Sudoku kann man selbst den Schwierigkeitsgrad auswählen: Als Anfänger werden einem, bei einem einfachen Sudoku, viel Zahlen vorgegeben. Je kniffliger das Rätsel, desto weniger Zahlen erscheinen auf dem Spielfeld. Alle, die sich also selber herausfordern möchten und gleichzeitig ihr Gehirn trainieren wollen, sollten sich also an diesem Spiel versuchen.

Candy-Crush

Das Online-Spiel Candy Crush, erschienen 2012, bietet eine Welt voller bunter Stationen, die der Spieler absolvieren kann. Auch dieses Spiel ist leicht zu verstehen: Immer drei Süßigkeiten sind durch hin- und herschieben in eine Reihe bzw. Spalte zu bringen. In einer bestimmten Zeit sollte man versuchen möglichst viele Triplets zu finden. Wem das gelingt, eröffnen sich immer schwierigere Levels. Erfolgreich in diesem Spiel sind folglich insbesondere diejenigen mit schneller Reaktionszeit.

Die oben genannten Spiele sind bloß ein Bruchteil derjenigen, die tatsächlich angeboten werden. Trotzdem repräsentieren sie Spiele, die immerhin neben dem Spaß auch zum Denken anregen und somit doch den Nutzern auch einen kleinen Mehrwert bieten. Also heißt es nun: Freizeit genießen und ausprobieren!