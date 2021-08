Der Stadtjugendring e. V. bietet in Vorbereitung auf die kommende Bundestagswahl am 26. September ein digitales Wahlprogramm für Erstwählerinnen und Erstwähler sowie junge Menschen an. Interessierte können unter www.leipzig-wählt.de ausführliche Informationen zur Wahl abrufen. Ebenso gibt die Webseite einen Überblick über Direktkandidatinnen und Kandidaten aus Leipzig und deren Forderungen und Themen. Das Wahlportal lege besonderen Wert auf die Ausrichtung an den Mediengewohnheiten junger Menschen. So sind, neben den Informationen zum Wahlablauf auch persönliche Wahlprofile der Einzelkandidaten in Form von Videos, zu finden.