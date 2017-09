Dinnershow Moments: Erlebt hier eure perfekte Weihnachtsfeier!

Sachsens Eventprofi Mirco Meinel, der u. a. die „Dresdner Schlössernacht“ ins Leben gerufen hat, wird endlich auch in Chemnitz aktiv. Dafür hat er an der

Werner-Seelenbinder-Straße die perfekte Location gefunden: die 4000 Quadratmeter große Halle des ehemaligen „Kraftverkehrs“. Dort, wo einst ölverschmierte Neonlampen von der Decke hingen, sollen sich schon bald Artisten am Trapez schwingen. 450 Gäste finden hier Platz. Auf sie wartet ein erstklassiges Programm mit internationalen Künstlern, begleitet von einem delikaten 4-Gänge-Menü.