Dirk Hilbert als Kandidat für die OB-Wahl zugelassen

Der amtierende Oberbürgermeister Dirk Hilbert wird auch bei der bevorstehenden OB-Wahl am 22. Juni antreten. Die Landesdirektion Sachsen hat die vorliegenden Beschwerden gegen die Zulassung des Wahlbewerbers Dirk Hilbert geprüft und als unbegründet zurückgewiesen.

Es seien tatsächlich Formfehler bei der Aufstellungsversammlung des Vereins Unabhängige Bürger für Dresden e.V. passiert, bei der Hilbert als Kandidat nominiert wurde. Zwei der insgesamt 14 Teilnehmer der Aufstellungsversammlung sollen in der Abstimmung nicht stimmberechtigt gewesen sein, da diese ihren Hauptwohnsitz nicht in Dresden hatten. Außerdem hat eines der beiden nicht stimmberechtigten Mitglieder die Versicherung an Eides statt über den ordnungsgemäßen Verlauf der Aufstellungsversammlung in Vertretung des