Dirk Hilbert tritt erneut zur OB-Wahl in Dresden an

"Ich bin Oberbürgermeister unserer wunderschönen Stadt – und ich möchte es bleiben. Deshalb stelle ich mich erneut zur Wahl“, formuliert Dirk Hilbert gleich zu Beginn seiner Videobotschaft die Zielstellung, weitere sieben Jahre einziger unabhängiger Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt in Deutschland bleiben zu wollen.

Der amtierende Oberbürgermeister der Sächsischen Landeshauptstadt ist seit 2015 im Amt und kandidiert im Sommer 2022 wieder als überparteilicher Kandidat für den Verein „Unabhängige Bürger für Dresden e.V.“ „Wir befinden uns mit Dresden auf dem richtigen Kurs. Aber wir alle haben gesehen, wie schnell wir in unruhiges Fahrwasser geraten können. Um für diese Aufgaben der

Zukunft gut gewappnet zu sein, braucht es für unsere Stadt mehr denn je Kompetenz, Engagement, Erfahrung und vorausschauendes Handeln – dafür stehe ich. Packen wir es gemeinsam an“, blickt Dirk Hilbert in seinem Statement voller Motivation auf die kommenden Monate bis zur Wahl am 12. Juni in Dresden voraus.

Am 5. Juli 2015 wählten die Dresdnerinnen und Dresdner Dirk Hilbert (Unabhängige Bürger für Dresden e.V.) mit 54 Prozent der Stimmen zu ihrem Oberbürgermeister. Der Amtsantritt erfolgte am 3. September 2015. Eine Wahlperiode beträgt insgesamt sieben Jahre. Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrates und Leiter der Stadtverwaltung.

Quelle: Unabhängige Bürger für Dresden e.V.