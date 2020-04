Dirk Hilbert wünscht „besondere“ Ostern

Ostern wird in diesem Jahr auf jeden Fall besonders. Ohne Ausflüge, ohne Treffen mit Verwandten und Freunden, ohne Gottesdienst und ohne Konzerte. Auch wenn alle in den letzten Wochen auf vieles verzichten mussten, ist es weiterhin notwendig, eines der wichtigsten Familienfeste in diesem Jahr anders als gewohnt zu verbringen – auch wenn bei bestem Wetter der Wunsch nach Normalität groß ist.

Mit Blick auf die Feiertage macht Oberbürgermeister Dirk Hilbert den Dresdnerinnen und Dresdnern Mut: „Überlegen Sie sich, wie Sie die Ostertage verbringen wollen. Gut ist, was zu Ihnen passt unter den aktuellen Gegebenheiten möglich ist und Ihnen oder Ihrem Umfeld guttut: Persönliche Grüße versenden, Ostereier gestalten und verschenken, Kreatives kochen und backen, der Krankenschwester im Haus bei der Wäsche helfen, den Balkon oder Garten verschönern, an der persönlichen Fitness arbeiten, Musik hören, Sprachkenntnisse auffrischen, die Räder schon mal wechseln oder das Fahrrad flottmachen, Platten oder Bücher durchsehen, Keller, Dachboden oder Schränke aufräumen, Fenster putzen, die Steuererklärung erledigen, mit den Kindern das Zelt im Garten aufbauen … oder, oder, oder. Aktivität hilft. Und mobilisieren wir innere Kräfte. Wie wäre es, Ostern darüber nachzudenken, was wir in den Alltag nach Corona mitnehmen wollen? Mal zu schauen, welche positiven Energien wir in die Zeit danach hinüberretten können? Mal sich selbst zu befragen, was man ändern möchte? Nicht klagen über die Situation, sondern sie nutzen. Ostern wird in diesem Jahr auf jeden Fall besonders.“