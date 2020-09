Diskussion um strittigen Polizistenkommentar

Dresden - Derzeit kursieren im Internet Videos der Demonstration "Evacuate them all", die am Sonntag in Dresden stattfand. In dem Video geraten die Demonstranten mit einem Polizeibeamten aneinander. Letzter sagt dabei den Satz "Schubs' mich und du fängst Dir 'ne Kugel". Nachfolgend legt der Beamte weiterhin seine Hand über seine Dienstwaffe.