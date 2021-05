DJ HouseKaspeR holt Weltrekord nach Leipzig

Während des Rekordversuchs sammelten die Künstler Spenden für den guten Zweck ein. Am Ende kamen so rund 13.000 Euro zusammen. Das Geld geht in den nächsten Tagen an das Leipziger Tierheim und an den Verein "Wolfsträne", der sich für trauernde Kinder einsetzt. Nach der Aktion sagte der sichtlich erschöpfte DJ: "Ich hab das alles unterschätzt, ich dachte, das läuft alles so nebenbei." Immig ergänzt: "Ich muss das erstmal alles verarbeiten."