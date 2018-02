DJV kritisiert Polizeieinsatz vom 13. Februar

Medienvertreter, die in ihrer Arbeit eingeschränkt werden - ein Vorfall am Rand der Menschenkette zeigt deutlich, dass dieses Szenario auch in Sachsen zum Alltag vieler Journalisten gehört.

Rückblick: Nicht überall ging es am Dienstag Abend so friedlich zu wie hier in der Dresdner Innenstadt, als sich 11.500 Bürger zur Menschenkette zusammen schlossen. Während einer Kundgebung der AfD auf dem Altmarkt kam es zu mehreren Zwischenfällen. Gegendemonstranten sollen versucht haben, die Versammlung zu stören. Daraufhin kam es zu Tumult-artigen Szenen. Eine freie und vor allem uneingeschränkte Berichterstattung sei in diesem Zusammenhang kaum möglich gewesen, berichtet der Netzaktivist Johannes Filous. Vor allem die Angriffe einer stadtbekannten Neonazi-Gruppe auf Fotojournalisten hätten ihn schockiert, so Filous weiter.