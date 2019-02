Doppeldiebstahl in Leipzig – hier war die Polizei gleich mehrfach gefordert

Auch am Montag hatte die Leipziger Polizei viel zu bewerkstelligen. Wie etwa bei einem Einbruch am frühen Montagmorgen: in einem Getränkemarkt an der Hugo-Aurig-Straße im Leipziger Stadtteil Engelsdorf brachen Einbrecher nach gewaltsamen Öffnen einer Schiebetür in das Geschäft ein. Sie öffneten Rolltüren und Zigarettenfächer und entwendeten eine große Menge Zigaretten. Die Höhe das Sachschadens ist noch nicht kalkulierbar, die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung. Hinweise zur Tat können bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, oder unter der Telefonnummer (0341) 966 – 46666, gemeldet werden.