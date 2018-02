Dorint saniert Hotel an der Grunaer Straße

„Als das Haus 1994 eröffnet wurde, zeichnete sich die Erfolgsgeschichte schon früh ab, da das Hotel nicht nur architektonisch reizvoll, sondern auch dank seiner zentralen Lage in der Residenzstadt von unseren Gästen schnell sehr gut angenommen worden ist", so Karl-Heinz Pawlizki, CEO der Dorint GmbH. „Hier kommen Individualreisende und Businessgäste vollumfänglich auf ihre Kosten und genießen einen erstklassigen Service made by Dorint. Nicht umsonst genießt das Dorint Hotel Dresden die Ehre, viele langjährige Stammgäste begrüßen zu dürfen."