Dr. Nuwayhid & Friends: Chirurg zeigt Privatsammlung

Leipzig - Mit dem alljährlichen Herbstrundgang der SpinnereiGalerien in Lindenau eröffnet dieses Jahr zeitgleich die Ausstellung "Dr. Nuwayhid & Friends" in der Werkschauhalle. Marwan Nuwayhid ist ästhetischer Chirurg und hat sich während seiner Zeit in Leipzig zu einem Sammler zeitgenössischer Leipziger Malerei entwickelt.