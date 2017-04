Dr. Sommer: Für Christiane ziehen sich die Sachsen aus!

Wer kennt sie nicht, die Rubrik "Dr. Sommer" aus der BRAVO? Und wer hätte es gedacht, das Bildmaterial dazu kommt aus Dresden! In der neuen NACHTSCHICHT-Folge hat Sophia Matthes Model und Agenturchefin Christiane Schleicher zu Gast. Denn sie ist mit ihrer CS-Agentur für den Dr. Sommer Bodycheck verantwortlich. Außerdem setzt sich Christiane mit den Animal Car Project ChipSie für den Tierschutz ein. Den musikalischen Leckerbissen in der neuen Folge liefert die Dresdner Band enVivo. Die Band bringt am 23. April das neue Album "Nothing left to say" raus und das wird mit einem CD-release-Konzert in der St. Pauli Ruine gefeiert. Freikarten dafür könnt ihr bei der NACHTSCHICHT gewinnen. Im Video seht ihr die komplette Folge aus der Dresdner Neustadt: