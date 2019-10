Drachen ganz einfach selber bauen

Zuerst faltet man das Papier für den Drachen einmal quer in der Mitte. Danach werden die zwei vorderen Ecken nach unten gebogen und an der Falz zusammengetackert. Knapp dahinter wird das Loch für die Schur mit dem Locher eingestanzt. Aus dem anderen Stück Papier schneidet man nun den Schnabel aus. Kleber auf beide Seiten auftragen und anschließend den Schnabel in die Falte der offenen Bögen kleben. Danach werden die Schwanzfedern des Drachens ausgeschnitten. Diese dann zusammenkleben und an die hintere Falz kleben. Links und rechts noch die Augen aufmalen und am Ende die Schnur durch das Loch ziehen und festbinden. Schon ist der Vogel-Drachen fertig für seinen ersten Ausflug.