Drachenfest lockt viele Besucher an Stausee Rabenstein

Chemnitz – Das schöne Wetter hat am Sonntag zahlreiche Besucher an den Stausee Rabenstein gelockt.

Zum mittlerweile 20. Drachenfest strömten mehr als tausend Chemnitzerinnen und Chemnitzer zusammen. Auf der Wiese vor dem Stauseeareal konnte jeder, der wollte, seine bunten Fluggeräte in die Luft steigen lassen. Direkt im Stauseegelände bestaunten die Besucher zahlreiche ferngesteuerte Schiffsmodelle und Modellwasserflugzeuge, die auf und über dem Wasser unterwegs waren.

Das Drachenfest beendet normalerweise endgültig die Saison am Stausee Rabenstein – nicht so in diesem Jahr. Aufgrund der anhaltend warmen Temperaturen ist das Stauseegelände noch bis zum Donnerstag, dem 19. Oktober, von 10 bis 17:30 für alle Sonnenanbeter geöffnet.