Drahtseilspezialisten tagen bei Elaskon

Dresden - Auf Einladung des Schmierstoffproduzenten Elaskon tagen derzeit 70 Drahtseilspezialisten aus dem In- und Ausland in Dresden. Anlass ist das 90. Firmenjubiläum des Unternehmens, das Drahtseilschmierstoffe in alle Welt exportiert und auch für Korrosionsschutzmittel für PKW bekannt ist.