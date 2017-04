Dramatik pur beim Heimsieg des SC DHfK Leipzig

Vor ausverkauftem Haus kamen die Leipziger am Ostermontag gut in die Partie gegen das Bundesligaurgestein Gummersbach. Überragender Akteur auf Seiten der Leipziger war Linksaußen Marvin Sommer, der den SC DHfK mit einigen seiner neun Treffern schnell in Führung brachte. Sommer wird die Grün-Weißen am Saisonende verlassen und vorraussichtlich wieder in die 2. Liga zurückkehren. Das Spiel gegen Gummersbach machte der 25-Jährige besonders in den ersten 30 Minuten noch einmal zur One-Man-Show.

Im ersten Spiel nach dem Saisonhighlight beim Final Four am vergangenen Wochenende in Hamburg spielten die Leipziger eine konzentrierte Halbzeit und bewies neben einer torgefährlichen Offensive auch Qualitäten im Defensivverbund. In die Pause ging es so folgerichtig verdient mit 17:12. Den über 4300 Zuschauern sollte sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte eine dominantes Prokop-Team zeigen. Zur 40 Minute lag der SC DHfK deutlich mit 22:15 vorne.