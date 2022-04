Dreharbeiten für neue «Soko Leipzig»-Staffel

Die Dreharbeiten für die neue Staffel der ZDF-Krimiserie «Soko Leipzig» sind gestartet. «Es wird wieder sehr viele lebendige Geschichten geben», sagte Produzentin Katharina Rietz am Mittwoch in Leipzig. Im Vordergrund werde weiterhin das Kommissaren-Team aus Ina Zimmermann (gespielt von Melanie Marschke), Jan Maybach (Marco Girnth), Kim Nowak (Amy Mußul) und Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer) stehen.

«Wir haben jetzt ein Team aus zwei Generationen mit zwei jungen und zwei erfahrenen Kollegen. Dadurch können wir eine ganze Bandbreite an persönlichen Themen abdecken», erklärte Rietz. Gedreht werde noch bis März kommenden Jahres, 25 Folgen sind geplant. Unter den Drehorten seien etwa mehrere Kanäle in Leipzig und die Uni sowie im Süden der Messestadt das Kulturhaus Böhlen und der Störmthaler See. «Und natürlich versuchen wir auch im Zentrum zu drehen und die Stadt so mitzunehmen, wie man sie kennt», versicherte Rietz.

