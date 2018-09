Nach Chemnitz – Regierungserklärung und Diskussionen über Umgang mit der AfD

Frauke Petry, MdB der Blauen Partei und Mitglied der Blauen Gruppe im Sächsischen Landtag zur heutigen Regierungserklärung des sächsischen Ministerpräsidenten:

„Sie hatten heute die Chance ein staatsmännisches Signal an die Sachsen zu senden, zum Dialog zwischen den verhärteten Fronten aufzurufen, dafür zu werben, dass alle gesellschaftlichen Gruppen und Parteien sich an einen Tisch setzen, aber Sie haben es leider vergeigt.

Ohne Vorurteile differenziert und sachlich streiten möchten Sie? Und dann verwechseln Sie Ursache und Wirkung, tun in Ihrer Rede so, als hätte die Spaltung der Gesellschaft erst 2015 begonnen und als sei der Rechtsextremismus das schlimmste Problem in Sachsen. Noch schlimmer, Sie liefern der AfD all die Stichworte, die sie braucht, um sich weiter in den Augen vieler frustrierter Bürger als Opfer einzurichten, weil Sie, ein Großteil der CDU und die weiteren Parteien links der Mitte längst unter massivem Realitätsverlust leiden und immer noch versuchen, die Schuld für die aktuellen Zustände auf andere abzuwälzen.