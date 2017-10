Drehscheibe-Spezial: Das Personal-Karussell im Freistaat dreht sich

Dresden - Es ist Tag 1 nach dem Polit-Beben in Sachsen. Nachdem Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) seinen Rücktritt für Anfang Dezember angekündigt hat, wurde die Fraktionssitzung im Sächsischen Landtag mit Spannung erwartet. Tillich hatte Michael Kretschmer (CDU) als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Er hatte zudem angekündigt, dass am Donnerstag auch die Neubesetzung im Kultusministerium bekannt gegeben werde. In einer Sondersendung haben wir die Ereignisse des Tages zusammengefasst.