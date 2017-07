Drehscheibe Spezial – Die Bauzeit für das Gymnasium Südwest verlängert sich

Das Gymnasium Dresden Süd-West wurde zum Schuljahr 2014/15 neu gegründet. Derzeit lernen die Schüler an einem Übergangsstandort am Leutewitzer Ring in Gorbitz. Damit diese in die Südvorstadt ziehen können, muss jedoch erst das denkmalgeschützte frühere Fritz-Löffler-Gymnasium saniert werden. Eine alte Turnhalle an der Altenzeller Straße sowie die heutige 46. Oberschule machen im Zuge der Bauarbeiten Platz für einen ein Erweiterungsbau und eine neue Vierfeldsporthalle.