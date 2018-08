Drehscheibe Spezial: Sachsen im Demo-Wahnsinn

Generalstaatsanwaltschaft Dresden übernimmt Ermittlungen

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden - Zentralstelle Extremismus Sachsen (ZESA) - hat bereits am 27. August 2018 die Ermittlungen wegen der (anlässlich der Demonstrationen am 26. August 2018 in Chemnitz) begangenen Straftaten übernommen. Generalstaatsanwalt Hans Strobl hat heute auch die Ermittlungen wegen der Straftaten bei den Demonstrationen am 27. August 2018 an sich gezogen und die ZESA mit der Durchführung der Ermittlungen beauftragt. Die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Chemnitz für das Ermittlungsverfahren wegen Totschlags auf dem Chemnitzer Stadtfest am 26. August 2018 bleibt hiervon unberührt.