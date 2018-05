Drei neue Selbsthilfegruppen

Die Gruppen fokussieren sich dabei auf ganz unterschiedliche Themen. Zum einen gibt es die Gruppe für "Lösungsansätze gegen Bulimie". Ziel dieser Gruppe ist es, sich gegenseitig Lösungsansätze im Ungang mit der Ess-Brech-Sucht aufzuzeigen. Zusammen lassen sich Krisen und Rückschläge deutlich leichter überwinden. Wer an der Teilnahme interessiert ist, kann zum KISS Kontakt aufnehmen. Das geht per Mail an: niemehrbulimie@web.de

"Austausch über Skoliose" nennt sich die zweite Gruppe. Eine an Skoliose erkrankte Frau wünscht sich im Rahmen der Selbsthilfe den Austausch mit ebenfalls betroffenen Menschen über 40 Jahren. Die Skoliose zählt zu den ältesten orthopädischen Leiden. In der Gruppe soll es vor allem um den Informationsabgleich zu bestehenden und neuen Behandlungsmethoden gehen. Kontakt kann über die KISS aufgenommen werden. Das geht unter kiss@dresden.de