Drei Verletzte bei Frontalcrash

Chemnitz – Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Verbindungsstrasse zwischen Stelzendorf und Neukirchen ein Unfall zwischen zwei PKW ereignet.

Gegen 8.30 Uhr waren die Fahrzeuge kurz nach dem Ortsausgang in der sogenannten “ Schaftreibe“ zusammengeprallt. Offenbar hatte eines der beiden Fahrzeuge die Kurve geschnitten. Nach ersten Informationen wurden eine Frau und zwei Kinder verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war zur Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Am Mittwoch ereignete sich gegen 11.00 Uhr ein Unfall auf der B174. Der Fahrer eines LKW Sattelaufliegers war auf der Zschopauer Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe Otto-Thörner-Straße rammte er einen PKW VW. Da der Fahrer dies scheinbar nicht wahrnahm, schob er den VW einige Meter vor sich her. Die Fahrerin des VW gab Gas, offenbar um vom LKW loszukommen. Dabei fuhr sie über den Mittelstreifen und kollidierte im Gegenverkehr mit einem Taxi.

Nach ersten Informationen wurde sie verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde die Straße halbseitig gesperrt. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.