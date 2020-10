Dresden: 55-jähriger Tourist stirbt nach Angriff

Weiträumig abgesperrt ist an diesem Sonntagabend die Kreuzung Schloßstraße und Rosmaringasse in der Dresdner Innenstadt. Ermittler der Polizei sind damit beschäftigt, an dieser Stelle Spuren zu sichern. Was war passiert? Vor wenigen Stunden sind zwei Männer im Alter von 53 und 55 Jahren, von einer unbekannten Person angegriffen worden. Zeugen fanden die beiden Männer schwerverletzt vor und alarmierten den Rettungsdienst.

55-Jähriger erliegt seinen Verletzungen