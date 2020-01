Dresden baut grün

Dresden - Eine neue Richtlinie der Stadtverwaltung sieht die Begrünung städtischer Gebäude vor. Demnach sind bei allen kommunalen Hochbauvorhaben – also Neubau, Umbau und Erweiterungen – Fassaden- oder Dachbegrünung am Gebäude vorzusehen. Damit nimmt die Landeshauptstadt Dresden neben wenigen anderen Städten in Deutschland eine Vorreiterrolle ein.