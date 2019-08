Dresden bekommt ein Hochhausleitbild

Die Arbeit am Hochhausleitbild vollzieht sich in drei Modulen. Im ersten Modul haben die Planer analysiert, was Dresden ausmacht: die Einbindung der Stadt in die Landschaft der Elbtalweitung sowie die Identität der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft. Sie haben den Bestand an Bebauung untersucht, insbesondere die schon vorhandenen hohen Gebäude und Hochhäuser. Im zweiten Modul werden aus der Analyse vom ersten Modul geeignete Gebiete für Hochhäuser in Dresden abgeleitet. Im dritten und letzten Modul wird ein Handbuch erstellt, das als Arbeitshilfe für die Stadtverwaltung dient. Somit können neue Hochhausprojekte für Investoren schneller umgesetzt werden, da die Stadt mit dem Hochhausleitbild genau weiß, in welchen Gebieten gebaut werden darf.