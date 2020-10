Striezelmarkt-Dilemma, Proteste, Antragsorgien – Dresdner Stadtratssitzung führt zu Tumulten

Dresden - Es war zweifelsohne eine außergewöhnliche Sitzung im Dresdner Stadtrats am Donnerstagabend in der Messe Dresden. Neben zwei von stillem Protest begleiteten aktuellen Stunden beschloss der Stadtrat auch, dass Investoren in Dresden künftig nur noch halb so viele Sozialwohnungen anbieten müssen wie bisher. Weiteres Thema war u.a. auch die Ausrichtung des diesjährigen Striezelmarktes trotz steigender Corona-Infektionszahlen.