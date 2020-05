Stadtrat: Coronahilfen, Wohnungsneubau und Cossebaude-Rettung

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie

Die Elternbeiträge für Hort und KITA werden während der Corona-Krise ausgesetzt oder angepasst.

Beschlossen wurde, dass die Eltern aller Dresdner Hort- und Kitaeinrichtungen rückwirkend vom 18. März bis zum 3. Mai keine Gebühren zahlen müssen. Ab dem 18. April zahlen hingegen die Eltern, die ihre Kinder in einer Notbetreuung untergebracht haben. Die dadurch entstehenden Mehrkosten für die Kommune soll der Oberbürgermeister laut Beschluss beim Freistaat Sachsen in voller Höhe geltend machen.

Vier verkaufsoffene Sonntage und weitere Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft?

Im Rahmen einer aktuellen Stunde (in voller Länge zu sehen bei DRESDEN FERNSEHEN) diskutierten die Stadtratsfraktionen über weitergehende Hilfemaßnahmen zur Stärkung der hiesigen Wirtschaft in Zeiten der Corona-Krise. Die CDU plädierte dafür, alle Ermessensspielräume bei der Unterstützung auszuloten. Die Fraktion schlug unter anderem die Einführung vier verkaufsoffener Sonntage in diesem Jahr vor. Auch sollten Anträge künftig schneller bearbeitet werden und weiterhin öffentliche Ausschreibungen und Aufträge vergeben werden. Die FDP kritisierte zudem die bestehende Haushaltssperre mit Verweis auf andere Sächsische Kommunen, die diese nicht eingeführt hatten. Die SPD kritisierte die Vorschläge und wies sie als realitätsfremd zurück. Das Geld sei in der jetzigen Situation nicht vorhanden, um langgehegte Klientelpolitikgeschenke zu verteilen.

Alternatives Musikschulangebot am Heinrich-Schütz-Konservatorium

Der Unterricht der städtischen Musikschule soll zunächst in neuer Form wieder aufgenommen werden. Die Stadt beschloss eine Satzungsänderung, sodass audiovisueller und digitaler Unterricht von zuhause aus möglich wird. Dieser soll möglicherweise auch für die Zukunft ein fester Bestandteil des Lernangebotes werden. Das Angebot ist für Schüler und Lehrer zunächst freiwillig.

Dresden stellt seiner kongolesischen Partnerstadt Brazzaville für die Coronavirus-Bekämpfung rund 80 000 Euro zur Verfügung. Das Geld soll einerseits zum Erwerb von Lebensmitteln eingesetzt werden. Zudem soll Brazzaville eine Spende für ein Krankenhaus bekommen, in dem Coronapatienten besser behandelt werden können. Oberbürgermeister Die Bundesregierung in Person von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller habe Dresden für dieses Projekt eine finanzielle Unterstützung zwischen 20 000 und 50 000 Euro in Ausicht gestellt.