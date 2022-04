Dresden-Coschütz – Mann stirbt nach Sprung aus brennender Wohnung

Offenbar war es in der Wohnung zu einem Brand gekommen und der Mann versuchte die Wohnung durch das Fenster zu verlassen. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen am Ort verstarb. Die Löscharbeiten im Gebäude dauern derzeit noch an.

Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zur Brandursache und den weiteren Hintergründen übernehmen.