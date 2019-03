Dresden diskutiert über Europa

Mitreden in Europa. Dresden Fernsehen-Jugendreporter Benedict Bartsch gehört zu den ca. 300 Dresdnern, die sich beim Bürgerforum im Saal des Stadtmuseums in der Dresdner Innenstadt ein Bild von den Europaabgeordneten machen wollen. Die meisten Besucher erwarten, dass die Abgeordneten ihre jeweiligen Positionen zu Europa darstellen. Zudem sollten die Abgeordneten den individuellen Fragen Rede und Antwort stehen.

Hermann Winkler von der CDU, Constanze Krehl von der SPD, Reinhard Bütikofer von den Grünen und Cornelia Ernst von Die Linke vertreten aktuell die Sachsen im Europaparlament. Sie bezeichnen sich selbst als überzeugte EU-Fans. Zum Thema warum Europa allgemein so wichtig ist hatte jeder seine individuelle Antwort parat. Sei es die hohe Qualität unseres Trinkwassers oder der respektvolle Umgang jedes einzelnen Individuums. Es sind viele Punkte die unsere EU so einzigartig ausmacht. Trotzdem steht das ganze Konstrukt vor einer Zerreißprobe, denn die dramatischen Auswirkungen des Brexits auf Sachsen sind nicht zu unterschätzen. Der Sächsische Haushalt leidet bereits jetzt darunter. Auch die Unternehmen in Dresden, die Waren nach England vertreiben, wissen nicht wie sich die Zollbestimmungen ändern werden. Deutsche Studenten in Großbritannien müssten eventuell sogar mehr Studiengebühren zahlen, da die Zugehörigkeit zur EU entfallen würde. Alles steht somit noch in der Luft und im Ungewissen.