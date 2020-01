Dresden fördert den Abbau von Barrieren

Dresden - Menschen mit Behinderungen sollen in Dresden einen gleichberechtigten Zugang zu öffentlich zugänglichen Gebäuden und Einrichtungen haben. Für dieses Ziel stellt das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz der Landeshauptstadt Dresden in diesem Jahr 376 500 Euro Fördermittel zur Verfügung. Das Förderprogramm heißt „Barrierefreies Bauen – Lieblingsplätze für alle“. Bauvorhaben, die vorhandene Barrieren beseitigen, können pauschal mit bis zu 25 000 Euro bezuschusst werden. Seit 2019 sind solche Umbauten auch in ambulanten Arzt- und Zahnarztpraxen förderfähig.