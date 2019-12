Dresden in Gedanken bei Partnerstadt Ostrava

Ostrava/ Dresden - In Dresdens tschechischer Partnerstadt Ostrava hat es am Dienstag nach Schüssen in der Universitätsklinik sechs Tote und mehrerer Verletzte gegeben. Die Polizei konnte den geflohenen mutmaßlichen Täter noch am Dienstagvormittag stellen. Nach ihren Angaben tötete der Mann sich daraufhin selbst.

„Dieser feige Anschlag auf ein Krankenhaus, einen Ort der Hilfe für Kranke und Schwache, macht mich fassungslos“, sagt Oberbürgermeister Dirk Hilbert. In einem Kondolenzschreiben an seinen tschechischen Amtskollegen Tomáš Macura schreibt er: „Im Namen der Dresdnerinnen und Dresdner drücke ich Ihnen mein tiefes Mitgefühl aus. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden der Opfer und bei den Verletzten, denen wir schnellstmöglich Genesung wünschen. Ihnen persönlich und allen Bürgerinnen und Bürgern Ostravas wünsche ich Kraft und Zusammenhalt. Wir sind an Ihrer Seite.“