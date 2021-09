Dresden is(s)t bunt – 300 Meter Kulinarisches für alle

Dresden- Eine 300 Meter lange Tafel voll diverser Köstlichkeiten, bereitgestellt von verschiedenen Institutionen, Unternehmen und Vereinen. So hat es am Montag an der Dresdner Hauptstraße ausgesehen. Das Gastmahl für alle mit dem doppeldeutigen Titel „Dresden i(s)st bunt“ ist ein Bekenntnis zu Vielfalt, Offenheit und Dialog. Bereits zum fünften Mal fand das Event statt, die Idee wurde erstmals 2015 umgesetzt.