Dresden ist Host Town für Special Olympics 2023

soll ein inklusives Begegnungsfest bilden, zu dem auch alle Dresdner herzlich eingeladen sind. Sportbürgermeister Peter Lames zeigte sich über die Zusage aus der Bundeshauptstadt höchst erfreut. Ihm zufolge soll den Gästen ein erlebnisreicher und gelungener Aufenthalt geboten werden. Begegnung und Austausch zwischen Dresdnern und den Sportlern aus aller Welt sollen dabei den inklusiven Gedanken im Sport weiter vorantreiben. Auch Manuela Scharf, Beauftragte für Menschen mit Behinderungen in der Landeshauptstadt Dresden, äußerte sich positiv über Dresdens Beitrag zu der internationalen Sportveranstaltung. Es sei eine Ehre, Gastgeber für die Sportler mit Behinderungen aus aller Welt zu sein, so Scharf. Die Stadtverwaltung setze sich dafür ein, den Inklusionsgedanken in allen Bereichen des Dresdner Sports umzusetzen.

Im städtischen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sind für diese Inklusion zahlreiche Ziele und Maßnahmen festgeschrieben. Nach Aussage der Landeshauptstadt käme man mit der Teilnahme am Host Town Programm diesen Zielen einen großen Schritt näher und wirke als offene und vielseitige Kommune. Das Projekt biete die Chance, Inklusion in den Bereichen Sport und Tourismus weiter auszubauen und für das Thema zu sensibilisieren.

Parallel zum Host Town Programm für die Special Olympics läuft die Bewerbung für das Projekt „LIVE – Lokal Inklusiv Verein(tes) Engagement“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Ziel dieses Projektes ist die weitere Vernetzung von Dresdner Vereinen und Angeboten für Inklusion. Konkret sollen mindestens sieben weitere inklusive Sportangebote in Dresden entstehen und eine Netzwerk- und Beratungsstelle mit Beratern zum inklusiven Sport in Dresden aufgebaut werden. Der Stadtsportbund Dresden, der Landessportbund Sachsen sowie verschiedene Vereine sollen einbezogen werden. Als Kooperationspartner sind neben der Stadtverwaltung auch die Dresden Marketing Gesellschaft, der SV Motor Mickten e. V., die Lebenshilfe Dresden e. V., NipB Dresden, VERSO gGmbH und der Dresdner Schulsportverein angefragt. Zielgruppe sind sowohl Menschen mit, als auch ohne Behinderungen. Sie sollen in eigener Sache Teil des Projektbeirats „Dresden LIVE“ sein und dabei auch einen sportlichen Stadtrundgang mit Betroffenen und Experten entwickeln.