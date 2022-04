Dresden kann dieses Jahr wieder feiern

Mit den Lockerungen der Corona-Regeln könnte in diesem Jahr wieder etwas Normalität in der Stadt zurückkommen. Ende der vorigen Woche wurde bekannt, dass es in diesem Jahr erneut keine BRN in der Dresdner Neustadt geben wird. Zumindest nicht in bekannter Form. Es seien keine Veranstaltungsanträge von Veranstaltern oder Organisatoren eingegangen. Auch das St. Pieschen wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Stattdessen können sich die Dresdner voraussichtlich auf das Elbhangfest freuen. Nachdem es zwei Mal ausgefallen ist, kann das Elbhangfest vermutlich am letzten Juni-Wochenende wieder stattfinden. Voraussetzung dafür ist, dass genügend Tickets bis