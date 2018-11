Dresden - Herbstzeit ist auch Baumpflanzzeit. In dieser Saison kommen in Dresden 229 Bäume an Straßen und in Park- und Grünanlagen in die Erde. Zu den neuen Stadtbäumen zählen Sibirische Ulmen, Hainbuchen, Rot-Ahorne und Winter-Linden. Dresden hat schon über 50.000 Bäume an Straßen und rund 25.000 in Parks und Grünanlagen. Auch Baumfällungen sind notwendig, wenn die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist und die Bäume zur Gefahr werden.