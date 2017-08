Dresden plant zwölf neue Schulen – Entwurf für Schulnetzplanung

Dresden – Mit der Neugründung von insgesamt zwölf Schulen möchte Dresden auf den weiteren Bevölkerungszuwachs vorbereitet sein. Das sieht der neue Entwurf der Schulnetzplanung 2017 vor. „Bildung hat in Dresden erste Priorität“, sagte Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann am Mittwoch bei der Vorstellung der Überarbeitung.

Die Planungen stützen sich auf die Bevölkerungsprognose der Kommunalen Statistikstelle der Landeshauptstadt Dresden vom Oktober 2016. Im Vergleich zur Bevölkerungsprognose 2012 ist ein Anstieg um ca. 29 000 Einwohner auf ca. 582 000 zu verzeichnen. „Hauptgründe sind die hohen Geburtenzahlen und der anhaltende Zuzug aus nah und fern“, so Vorjohann. Nach aktueller Prognose werden in den Schuleingangsklassen der kommunalen Grundschulen im Maximum ca. 5 200 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2022/2023 erwartet. Bei den kommunalen Oberschulen wird ein kontinuierlicher Anstieg bis auf ca. 2 200 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2027/2028 prognostiziert. In den kommunalen Gymnasien wird die Schülerzahl auf ca. 2 450 im Jahr 2026/2027 anwachsen.

Die Stadt Dresden reagiert auf diese Entwicklungen in den nächsten Jahren mit folgenden Schulgründungen:

Schuljahr 2017/2018

147. Grundschule (Grundschulbezirk Pieschen 2), zweizügig

145. Oberschule (Ortsamtsbereich Pieschen), fünfzügig

Gymnasium Tolkewitz (Ortsamtsbereich Blasewitz), fünfzügig

Gymnasium Pieschen (Ortsamtsbereich Pieschen), fünfzügig

Schuljahr 2018/2019

153. Grundschule (Grundschulbezirk Altstadt 2), zweizügig

150. Oberschule (Ortsamtsbereich Plauen, später Altstadt), dreizügig

Gymnasium Seidnitz (Ortsamtsbereich Blasewitz), dreizügig

Schuljahr 2019/2020

148. Grundschule (Grundschulbezirk Neustadt), zweizügig

Schuljahr 2020/2021

Gymnasium Freiberger Straße (Ortsamtsbereich Altstadt), dreizügig

Schuljahr 2021/2022

149. Oberschule (Ortsamtsbereich Blasewitz), dreizügig

151. Oberschule (Ortsamtsbereich Neustadt), vierzügig

Gymnasium Johannstadt (Ortsamtsbereich Altstadt), vierzügig

Die Neugründungen werden ergänzt durch Schulumzüge. Damit will die Schulverwaltung den veränderten Kapazitätsbedarfen Rechnung tragen und das Schulnetz ausgewogener gestalten. Ihre Standorte tauschen sollen die 10. Grundschule an der Struvestraße und die Schule zur Erziehungshilfe „Erich Kästner“ an der Zinzendorfstraße zum Schuljahr 2018/2019. Die Förderschule für Geistig Behinderte „Robinsonschule“ an der Schweizer Straße bekommt 2019/2020 einen neuen Standort in Pieschen an der Konkordienstraße, der derzeit dort befindliche Schulteil des Förderzentrums Makarenko zieht an die Leisniger Straße zum Stammhaus dieser Schule. In einen Schulneubau auf der innerstädtischen Cockerwiese wird die 101. Oberschule „Johannes Gutenberg“ aus Johannstadt umziehen, denn auf dem ehemaligen Robotron-Areal steht der Bau vieler Wohnungen bevor.

Für den Bereich der berufsbildenden Schulen ist seit dem 1. August 2017 das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) Planungsträger. Trotzdem wurde ein entsprechender Planteil aufgestellt, der den Erhalt aller kommunalen Berufsschulzentren beinhaltet. Damit will die Landeshauptstadt Dresden ihre Position dokumentieren.

Darüber hinaus ist es im Kontext mit den zum 1. August 2017 geplanten Änderungen des Schulgesetzes erklärtes Ziel, zusätzliche und bessere Inklusionsbedingungen für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu erreichen. Die Schulverwaltung rechnet mit deutlich mehr Schülern, die integrativ und inklusiv an den Regelschulen unterrichtet werden. Trotzdem soll es weiterhin die Dresdner Förderschulen geben, denn die Fachkompetenz dieser Kollegien ist wichtig für die Unterstützung benachteiligter Kinder, egal ob am Lernort Regelschule oder am Lernort Förderzentrum.

Weiteres Verfahren zur Fortschreibung des Schulnetzplanes

• 3./4. Quartal 2017: Stellungnahmen Kreiselternrat, Stadtschülerrat, Landkreise, Schulkonferenzen

• 3./4. Quartal 2017: Beratung in Ausschüssen, Gremien sowie Ortsbeiräten und Ortschaftsräten

• November 2017: Beschlussfassung im Stadtrat und Vorlage beim SMK

Der Entwurf des Schulnetzplanes 2017 ist auf der Homepage der Landeshauptstadt Dresden unter www.dresden.de/schulnetzplanung abrufbar.

Quelle: Landeshauptstadt Dresden